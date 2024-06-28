Зачем пользоваться словечками из вражеских методичек?

Намедни случился скандал - - глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), рассказал, что Дума слишком медленно принимает или и вовсе отклоняет законы, связанные с урегулированием ситуации с мигрантами, и назвал Думу "государственной дурой".
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