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Бизнесмен Бертран сообщил, что слова Грэма о союзниках противоречат миропорядку

Бизнесмен Бертран сообщил, что слова Грэма о союзниках противоречат миропорядку

Слова сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма о введении санкций против стран-союзников за попытку арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху противоречат американскому миропорядку.

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