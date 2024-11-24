Бизнесмен Бертран сообщил, что слова Грэма о союзниках противоречат миропорядку

Слова сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма о введении санкций против стран-союзников за попытку арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху противоречат американскому миропорядку.
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