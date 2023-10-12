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Пентагон заключил контракт на поставку вертолетов для Испании за $380 млн

Пентагон заключил контракт на поставку вертолетов для Испании за $380 млн

По информации, представленной в отчетности Пентагона, Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin на производство и поставку восьми многоцелевых вертолетов MH-60R правительству Испании.

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