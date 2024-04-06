Ремонт энергоблока на Шатурской ГРЭС вышел на финишную прямую

Ремонт энергоблока № 4 Шатурской ГРЭС, который начался в январе этого года, близится к завершению. Специалисты уже заменили гидрозатвор котла, часть газоходов, воздуховодов, а также выполнили техническое перевооружение системы возбуждения ТГ-4.
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