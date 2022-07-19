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Эксперт рассказал, чем опасны бесплатные SIM-карты

Эксперт рассказал, чем опасны бесплатные SIM-карты

Взятая у промоутера карточка может сделать тебя соучастником преступления. Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов предупредил россиян, что бесплатные SIM-карты, полученные в «серых» салонах связи или с рук, могут создать множество проблем.

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