В поисках красоты: из-за чего пострадали пациенты клиники Хайдарова

Клинику знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова закрыли, а все ее операционные опечатали. Это произошло в рамках уголовного дела, возбужденно после смерти пациента - продюсера Петра Гаврилова, которому делали шунтирование желудка для похудения.