Почему новый глава МИД Франции шокирован последствиями победы РФ Евгения КомароваХотя конфликт вокруг Украины продолжается и, по мнению ряда источников может затянуться, уже рассматриваются сценарии изменения позиций России на мировых рынках в случае победы.
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