Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

С 23 декабря по 8 января в Петровском путевом дворце впервые пройдет масштабная новогодняя интерактивная игра-путешествие для всей семьи по мотивам русских сказок в стилистике иллюстраций русского художника Ивана Билибина.
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