Происшествия

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В Новосибирской области полицией возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность участника преступной группы, организовавшей межрегиональный канал распространения синтетических наркотических средств посредством сети Интернет.

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