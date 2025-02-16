«Сохранить, нельзя потерять». Как в Вилегодском округе берегут традиции?

Расскажем об уникальных проектах, направленныех на сохранение традиций самобытной культуры Виледи.Проект «Вилегодские диковинки: сохранить, нельзя потерять» стал одним из победителей третьего конкурса грантов Губернаторского центра «Вместе мы сильнее!».