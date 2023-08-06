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Минобороны России заявило о пресечении попытки Украины атаковать дроном объекты в Московской области

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало о пресечении попытки украинской стороны атаковать дроном объекты в Подмосковье.

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