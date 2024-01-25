«Чикаго» просит «несколько пиков первого раунда», чтобы «хотя бы рассмотреть» возможность обмена Алекса Карузо

Об этом пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер. «Алекс Карузо был бы идеальным вариантом для «Милуоки», но, по словам источников в лиге, «Чикаго» просит несколько пиков первого раунда, чтобы хотя бы рассмотреть возможность расставания с Карузо.
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