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У Савиньо 1+1 в первом матче за «Тоттенхэм» после трансфера из «Сити» за 85 млн фунтов

Савиньо поучаствовал в разгроме «Чарльтона» – 5:1. «Тоттенхэм» одержал победу над клубом из Чемпионшипа во 2-м раунде Кубка английской лиги.

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