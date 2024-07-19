НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Ташуев про иностранных тренеров в РПЛ: «Сами себя иногда не уважаем. Удивляет, что работают Станкович, Николич и другие. Но мы тоже люди, и советская спортивная наука – лучшая в мире»

Ташуев про иностранных тренеров в РПЛ: «Сами себя иногда не уважаем. Удивляет, что работают Станкович, Николич и другие. Но мы тоже люди, и советская спортивная наука – лучшая в мире»

«Тренер в «Спартаке» работает по полгода, а в «Зените» вы видите, как долго держится Сергей Семак. В питерском клубе выработана система – и это правильно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх