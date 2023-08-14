В Донецке хабалка набросилась с оскорблениями на военных. Протрезвела – и записала извинения

Erl Schweizer

Чем отличается эта зажравшаяся нацистка из Донецка от активистов социальных сетей, некоторых деятелей Думы и СовФеда, даже высших руководителей страны, которые частенько увлекаются популизмом, подыгрывая националистам и отождествляя словом русский те явления реальности, для которых единственно точным словом является российский? Чем отличаются популисты Царьграда от хамских выпадов одуревшей от вседозволенности донецкой бабы? Для Царьграда все русские, это не оскорбление для не русских?