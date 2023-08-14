Сергей Вредников. В донецком кафе «На дровах» пьяная посетительница принялась оскорблять бойцов СВО, отдыхающих за соседним столиком.
В Донецке хабалка набросилась с оскорблениями на военных. Протрезвела – и записала извинения
Комментарии
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ЛМ
Людмила Медведева
Что у пьяного на языке,то у трезвого в голове.Осознала она,как же !
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37 мин.
Erl Schweizer
Чем отличается эта зажравшаяся нацистка из Донецка от активистов социальных сетей, некоторых деятелей Думы и СовФеда, даже высших руководителей страны, которые частенько увлекаются популизмом, подыгрывая националистам и отождествляя словом русский те явления реальности, для которых единственно точным словом является российский? Чем отличаются популисты Царьграда от хамских выпадов одуревшей от вседозволенности донецкой бабы? Для Царьграда все русские, это не оскорбление для не русских?
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33 мин.
Леонид Попивняк
....Вы знаете.....как говорил кто то из великих...."Русский - это не право рождения......русский - это состояние души".......И.В. Сталин как то сказал....."Я Русский грузин"............
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19 мин.
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