Царевна или нищенка? Кем была знаменитая "принцесса Укока"

За прошедшие годы "принцесса", которую иногда также называют Ак-Кадын, стала чем-то вроде знамени национального движения в Республике Алтай За пять веков до Рождества Христова на плоскогорье Укок в Горном Алтае была похоронена женщина, судьба которой и сегодня, спустя две с половиной тысячи лет, остается загадкой.