Прибалтика: Самолёты не летают, пароходы не плывут - Россия показала, на что способны её РЭБ

В честь своего 75-летия Североатлантический альянс проводит учения "Стойкий защитник 2024". Исходя из того, что большую часть военных мероприятий запланировано провести практически у российских границ, можно уверенно сказать, что целью учений является демонстрация сил, чтобы навести страх на Россию.
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