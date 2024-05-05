Прибалтика: Самолёты не летают, пароходы не плывут - Россия показала, на что способны её РЭБ

В честь своего 75-летия Североатлантический альянс проводит учения "Стойкий защитник 2024". Исходя из того, что большую часть военных мероприятий запланировано провести практически у российских границ, можно уверенно сказать, что целью учений является демонстрация сил, чтобы навести страх на Россию.