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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс: «Многие игроки не любят трэш-ток, а я люблю. Причем могу делать это и за своих партнеров»

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал о своей любви к трэш-току и признался, что часто провоцирует соперников во время матчей.

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