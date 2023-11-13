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В России одобрен стандарт на школьную форму: когда ГОСТ вступит в силу

В России одобрен стандарт на школьную форму: когда ГОСТ вступит в силу

ГОСТ на школьную форму станет обязательным в России. Глава Роскачества Максима Протасова подтвердил, что с 2024 года в организации будет принят госстандарт по ношению форменной одежды учащимися бюджетных образовательных учреждений.

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