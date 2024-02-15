ВСУ ударили по кораблю "Цезарь Куников": Зловещее совпадение в датах или холодый расчёт врага?

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Комментарии
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Дима Качусов
холодный расчет со стороны нато помноженный на разгильдяйство в рядах командиров ВМФ России ,как следствие уничтожение очередного БК
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5 час.
Сергей Рубцов
Один пиздеж а результаты где? Только хвалятся нашим оружием а толку!!!!
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5 час.
МА
Мишка Анисимов
Все видят самолёт пиндосов, совершающий наводку. А где наши хвалёные РЭБ ? Могли бы и заглушить. А то над кораблями НАТО летали, глушили, радовались, хвалились ! Теперь - в жопе ! Шойгу - стратег и тактик ! Мудак он ! Но ВВП своих не сдаёт ! А свои ли они ему ?
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37 мин.

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