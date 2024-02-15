ВСУ ударили по кораблю "Цезарь Куников": Зловещее совпадение в датах или холодый расчёт врага?

МА

Мишка Анисимов

Все видят самолёт пиндосов, совершающий наводку. А где наши хвалёные РЭБ ? Могли бы и заглушить. А то над кораблями НАТО летали, глушили, радовались, хвалились ! Теперь - в жопе ! Шойгу - стратег и тактик ! Мудак он ! Но ВВП своих не сдаёт ! А свои ли они ему ?