🔍 В Крыму создали приборы для наблюдения за глубокими пещерами В пещере Крубера в Абхазии установили станции, которые в реальном времени измеряют температуру, давление и уровень углекислого газа, также как в пещере Таврида, сообщил председатель отделения Русского географического общества в РК, заслуженный географ РФ и старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ им.