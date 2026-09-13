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test mazurok

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🔍 В Крыму создали приборы для наблюдения за глубокими пещерами В пещере Крубера в Абхазии установили станции, которые в реальном времени измеряют температуру, давление и уровень углекислого газа, также как в пещере Таврида, сообщил председатель отделения Русского географического общества в РК, заслуженный географ РФ и старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ им.

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