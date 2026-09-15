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Московский комсомолец в Израиле

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Результаты анализов на вирус Эбола у госпитализированного пациента – отрицательные

Результаты анализов на вирус Эбола у госпитализированного пациента – отрицательные

Министерство здравоохранения сообщает, что получены отрицательные результаты анализов на вирус Эбола у пациента, который был госпитализирован в связи с подозрением на это заболевание .

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