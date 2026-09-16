На экране десятков iPhone 15 после обновления iOS появились полосы: Apple предложила владельцам платную замену

Им предложили заплатить за замену дисплея по 300 долларов, регулятор в Индии проводит расследование Центральное управление по защите прав потребителей Индии (CCPA) перевело расследование в отношении Apple в углубленную стадию.
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