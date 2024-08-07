Почему нам не стоит спасать Германию из кризиса – обсуждаем, как предал нас Берлин в 2022, и делаем выводы

Кот Рыжый

Мы совершим огромную ошибку, если будем с ними налаживать связи! Торговые, культурные, научные и пр. НИ КАКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, ПОСЛЕ ЭТОЙ КОНФРОНТАЦИИ! Россия должна вести политику иную. Любые западные корпорации будут пользоваться льготами на энергоносители, ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ! Стройте тут производства, переносите заводы и будут вам --преференции! Мы должны =перетянуть= производство Гейропы в Россию! А сладкая морковка на которую потянуться бизнесмены---дешёвые энергоносители! Налоговые льготы! За границу продавать втридорога! Да и трубопроводы будут регулярно взрывать бандерлоги не добитые.А это-издержки и удорожание, которое будут покрывать за счёт населения России! Поэтому уже сейчас надо прорабатывать НОВУЮ ПОЛИТИКУ В ПРИЦЕЛЕ НА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ ВПЕРЁД! Торговля энергоносителями--мощный козырь, которым мы должны без зазрения совести воспользоваться! И извлекать максимальную выгоду для себя! Это-удавка для всех русофобов запада! Если в какой то стране ЕС начинают =вякать= на Россию--закрывать кран с газом и нефтью! Более того, требовать выдачи подобных отморозков к нам и тут их-судить! Вот только тогда Россию будут уважать /бояться отморозить свой зад/ Торговлю с Россией угреводородами--НАДО ЗАСЛУЖИТЬ ПРИМЕРНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ! Потому как =честно= торговать, гейропейцы и пиндосы не умеют и не хотят!!! А вот такая политика для них понятна и вынужденно приемлема! Потому как сами они поступают в торговле со слабыми странами--именно так! И пришло время им на своей шкуре, испытать подобный подход в международной торговле!