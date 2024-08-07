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Почему нам не стоит спасать Германию из кризиса – обсуждаем, как предал нас Берлин в 2022, и делаем выводы

Почему нам не стоит спасать Германию из кризиса – обсуждаем, как предал нас Берлин в 2022, и делаем выводы

Германия вдруг вспомнила про независимость! Берлин вдруг начал шуметь, что нельзя идти на уступки! У них там натурально творится истерика – а всё почем?.

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Комментарии
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Кот Рыжый
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16 час.
Кот Рыжый
Мы совершим огромную ошибку, если будем с ними налаживать связи! Торговые, культурные, научные и пр. НИ КАКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, ПОСЛЕ ЭТОЙ КОНФРОНТАЦИИ! Россия должна вести политику иную. Любые западные корпорации будут пользоваться льготами на энергоносители, ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ! Стройте тут производства, переносите заводы и будут вам --преференции! Мы должны =перетянуть= производство Гейропы в Россию! А  сладкая морковка на которую потянуться бизнесмены---дешёвые энергоносители! Налоговые льготы! За границу продавать втридорога! Да и трубопроводы будут регулярно взрывать бандерлоги не добитые.А это-издержки и удорожание, которое будут покрывать за счёт населения России! Поэтому уже сейчас надо прорабатывать  НОВУЮ ПОЛИТИКУ В ПРИЦЕЛЕ НА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ ВПЕРЁД! Торговля энергоносителями--мощный козырь, которым мы должны без зазрения совести воспользоваться! И  извлекать максимальную выгоду для себя! Это-удавка для всех русофобов запада! Если в какой то стране ЕС начинают =вякать= на Россию--закрывать кран с газом и нефтью! Более того, требовать выдачи подобных отморозков к  нам и тут их-судить! Вот только тогда Россию будут уважать /бояться отморозить свой  зад/ Торговлю с Россией угреводородами--НАДО ЗАСЛУЖИТЬ ПРИМЕРНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ! Потому как =честно= торговать, гейропейцы и пиндосы не умеют и не хотят!!! А вот такая политика для них понятна и вынужденно приемлема! Потому как сами они поступают в торговле со слабыми странами--именно так! И пришло время им на своей шкуре, испытать подобный подход в международной торговле!
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16 час.
mullonen
На что расчитывала Меркель, закрывая ТЭЦ и АЭС? На дешёвый газ из РФ, я так думаю. А почему она думала, что этот газ будет дешёвым? В войне с Украиной РФ должна была сильно ослабнуть, ну это если Украину хорошо промотивировать и вооружить. А там, мол, РФ деваться будет некуда. А США весь &quot;сценарий&quot; переписали (первый раз, что ли?)... Теперь в дураках и США, и ФРГ... так дураков и учат, кст.
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16 час.

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