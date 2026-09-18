Комментарий к посту Любопытное."КПРФ вообще самая абсурдная структура. Во-первых с ее идеологией ("До основания, а затем", "классовая борьба" и иностранный агент, экстремист, пропагандист террора Ульянов в качестве кумира и идеолога) надо осваивать тюремные камеры, а не быть парламентской партией.