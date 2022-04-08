Евсеев о том, почему не возглавит «Спартак»: «У меня нет буквы «р» в фамилии. Еще козерог по знаку зодиака – не подхожу»

Вадим Евсеев рассказал, почему не сможет возглавить «Спартак». – Была информация, что Газизов хотел вас назначить главным тренером «Спартака».

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