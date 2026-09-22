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Царьград

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ЦБ Армении и Грузии договорились о надзоре за криптоактивами и финтехом

ЦБ Армении и Грузии договорились о надзоре за криптоактивами и финтехом

Центробанки Армении и Грузии будут обмениваться данными по лицензированию, надзору, платёжным системам, финтеху и другим направлениям в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве.

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