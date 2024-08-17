Россия должна уничтожать западное оружие сразу, как оно появляется на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.
Сенатор Джабаров призвал бить по складам Украины после ударов по Курской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
StarPer
Надо смести все города хохляцкие, чтобы жили в землянках, тогда может поймут.
Ответить
15 час.
Валентин Щербаков
Бить надо не только по складам, но и по мостам через Днепр, по туннелю в Карпатах, по портам на побережье, по заводам и бункерам с генералами, по Банковой и Верховной Раде. По всем центрам и МО ВСУ......
Ответить
15 час.
Владимир Шалимов
"...было бы целесообразно наносить удары по украинским логистическим центрам, которые получают западные вооружения из-за рубежа — морские порты, железнодорожные станции, тоннели, аэродромы." (цитата) - Ыби яго мать, серый волк, только на третий год СВОйны во властных коридорах стали чуть-чуть понимать, что нужно расхерачить в первую очередь по всей территории Хохлопитекии! Да с этого надо было начинать свошничать!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии