Сенатор Джабаров призвал бить по складам Украины после ударов по Курской области

StarPer Надо смести все города хохляцкие, чтобы жили в землянках, тогда может поймут.

Валентин Щербаков Бить надо не только по складам, но и по мостам через Днепр, по туннелю в Карпатах, по портам на побережье, по заводам и бункерам с генералами, по Банковой и Верховной Раде. По всем центрам и МО ВСУ......