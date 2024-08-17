Политика как он...
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Политика как она есть

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Сенатор Джабаров призвал бить по складам Украины после ударов по Курской области

Сенатор Джабаров призвал бить по складам Украины после ударов по Курской области

Россия должна уничтожать западное оружие сразу, как оно появляется на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.

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Комментарии
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StarPer
Надо смести все города хохляцкие, чтобы жили в землянках, тогда может поймут.
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15 час.
Валентин Щербаков
Бить надо не только по складам, но и  по мостам через Днепр, по туннелю в Карпатах, по портам на побережье, по заводам и бункерам с генералами, по Банковой и Верховной Раде. По всем центрам и МО ВСУ......
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15 час.
Владимир Шалимов
&quot;...было бы целесообразно наносить удары по украинским логистическим центрам, которые получают западные вооружения из-за рубежа — морские порты, железнодорожные станции, тоннели, аэродромы.&quot; (цитата) - Ыби яго мать, серый волк, только на третий год СВОйны во властных коридорах стали чуть-чуть понимать, что нужно расхерачить в первую очередь по всей территории Хохлопитекии! Да с этого надо было начинать свошничать!
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6 час.

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