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TSMC получила рекордную квартальную прибыль благодаря буму искусственного интеллекта

TSMC получила рекордную квартальную прибыль благодаря буму искусственного интеллекта

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отчиталась о рекордных финансовых результатах за второй квартал 2026 года, подтвердив статус одного из главных бенефициаров глобального бума искусственного интеллекта.

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