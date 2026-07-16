TSMC получила рекордную квартальную прибыль благодаря буму искусственного интеллекта

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отчиталась о рекордных финансовых результатах за второй квартал 2026 года, подтвердив статус одного из главных бенефициаров глобального бума искусственного интеллекта.
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