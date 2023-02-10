Эксперт объяснила особенности приема квартиры в новостройке

Покупая квартиру в новостройке, необходимо обращать внимание на потенциальные недостатки и дефекты, которые могут присутствовать в жилье, рассказала «Известиям» 9 февраля эксперт по недвижимости, основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс.