Совет безопасности предложил усилить прогнозирование угроз России

Совет безопасности России обсудил улучшение методов прогнозирования угроз и рисков нации. Эксперты подчеркнули значимость использования больших данных и искусственного интеллекта для более эффективного стратегического планирования национальной безопасности.
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