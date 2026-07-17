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Царьград

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Совет безопасности предложил усилить прогнозирование угроз России

Совет безопасности предложил усилить прогнозирование угроз России

Совет безопасности России обсудил улучшение методов прогнозирования угроз и рисков нации. Эксперты подчеркнули значимость использования больших данных и искусственного интеллекта для более эффективного стратегического планирования национальной безопасности.

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