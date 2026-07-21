Приведут ли протесты на Украине к бунту в ВСУ: мнение экс-депутата Рады Килинкарова

В последние дни в украинских городах продолжаются протестные акции, на фоне которых общественность обсуждает самые разные сценарии развития событий — от давления на власть до возможных столкновений внутри армии.
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