Премьер Венгрии приветствовал отставку назначенного при Орбане генпрокурора Надя

Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь объявил об отставке: он подал заявление врио президента Агнеш Форстхоффер и вице-спикеру Национального собрания, который сейчас исполняет функции председателя парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии