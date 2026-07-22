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Премьер Венгрии приветствовал отставку назначенного при Орбане генпрокурора Надя

Премьер Венгрии приветствовал отставку назначенного при Орбане генпрокурора Надя

Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь объявил об отставке: он подал заявление врио президента Агнеш Форстхоффер и вице-спикеру Национального собрания, который сейчас исполняет функции председателя парламента.

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