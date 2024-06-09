Безопасность на летних каникулах. Бобруйск.

Ребята из ГУО СШ №1, СШ №4 и СШ №34 г.Бобруйска познакомились с историей зарождения пожарного дела в ПАСЧ-1 Бобруйского ГРОЧС и вспомнили основные правила безопасности на каникулах, которые помогут избежать трагедии.