Безопасность на летних каникулах. Бобруйск.

Ребята из ГУО СШ №1, СШ №4 и СШ №34 г.Бобруйска познакомились с историей зарождения пожарного дела в ПАСЧ-1 Бобруйского ГРОЧС и вспомнили основные правила безопасности на каникулах, которые помогут избежать трагедии.
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