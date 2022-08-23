Стало известно о крупном пожаре со взрывом баллонов в Тюмени

Два грузовика и производственное помещение загорелись в Тюмени. По нашим данным, сложность при тушении огня представляли два кислородных баллона, которые взорвались в ходе тушения пожара около часа ночи (около 23:00 мск) во вторник, 23 августа.
Два грузовика и производственное помещение загорелись в Тюмени. По нашим данным, сложность при тушении огня представляли два кислородных баллона, которые взорвались в ходе тушения пожара около часа ночи (около 23:00 мск) во вторник, 23 августа.
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