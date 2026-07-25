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Царьград

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МИД Ирана обвиняет ЕС в поддержке атак на мирных жителей

МИД Ирана обвиняет ЕС в поддержке атак на мирных жителей

МИД Ирана заявил, что Евросоюз оказывает поддержку США и Израилю в ударах по мирным жителям Ирана. По словам Исмаила Багаи, атаки, сопровождаемые технической помощью ЕС, привели к гибели 168 школьниц и 14 сотрудников школы 28 февраля.

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