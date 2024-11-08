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Десять женщин пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Тюмени

Десять женщин пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Тюмени

В Тюмени маршрутный автобус попал в крупное ДТП на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В результате пострадали 10 женщин в возрасте от 22 до 62 лет, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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