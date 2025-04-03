В партии Порошенко заявили, что Зеленский «не пустил» экс-президента в США

Офис Зеленского не позволил бывшему украинскому лидеру и главе партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко* отправиться на конференцию в Соединённые Штаты, где у него были запланированы встречи с представителями команды Дональда Трампа.
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