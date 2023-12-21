Финляндия достигла рекордного за 25 лет числа банкротств предприятий

В Финляндии за период с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года обанкротилось более 3 293 предприятий, что ставит этот показатель на самую высокую отметку за последние 25 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Статистическое управление республики.
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