Хоккеист Александр Кадейкин вернется в петербургский СКА спустя семь лет после ухода

В сезоне 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги спортсмен играл в составе «Салавата Юлаева». Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Александром Кадейкиным до 30 апреля 2025 года.
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