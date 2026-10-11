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Расставание на два года не помешало Егору Дружинину и Веронике Ицкович прожить вместе больше тридцати лет

Расставание на два года не помешало Егору Дружинину и Веронике Ицкович прожить вместе больше тридцати лет

Егор Дружинин до сих пор для многих — Петя Васечкин, неугомонный мальчишка из советского кино. Хотя сам он давно живёт в другом качестве: хореограф, постановщик, наставник шоу «ТАНЦЫ».

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