На фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке Украина может забыть о военной помощи со стороны США, заявил в эксклюзивной беседе с aif.
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США помогут чем могут как только увидят, что близится конец режиму. Да и сейчас помогают, Трамп подтвердил передачу разведданных. Снятие санкций на дизель-необходимость США, а иначе бы и не шевельнулись!