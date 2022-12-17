Отступные за Буну – 50 млн евро. Вратарь «Севильи» интересен «Баварии»

Отступные за Буну – 50 млн евро. Вратарь «Севильи» интересен «Баварии»

«Бавария» по-прежнему интересуется Яссином Буну. «Севилья» готова продать 31-летнего вратаря сборной Марокко не менее чем за 50 млн евро.

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