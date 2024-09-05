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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карандин о Шипачеве в минском «Динамо»: «Это не только большой хоккей, но и политика. Его успехи и рекорды будут дополнительно объединять наши братские страны» 

– Как восприняли переход Шипачева в минское «Динамо»? – Сейчас в КХЛ два-три больших мастера на всю лигу.

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