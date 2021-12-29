Квест «Охота за сокровищами»

Сможете ли вы устоять перед соблазном безнаказанно забрать себе пиратские сокровища? А если ради этого придётся поучаствовать в боях на шпагах и оказаться в центре мистического заговора? Даже встреча с настоящим пиратом вас не пугает? Что ж, тогда остаётся только одно — пора собирать команду таких же отчаянных храбрецов и отправляться на поиски сокровищ, пока их не нашёл и не присвоил себе кто-то ещё! А уж после, когда клад будет найден, можно будет закатить развесёлую разбойничью вечеринку и шикарный пир.