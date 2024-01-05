Горячим чаем, кофе и глинтвейном бесплатно угостят в парках Москвы

В столичных парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, работают пункты, где можно бесплатно отведать горячего чаю, кофе и безалкогольного глинтвейна, чтобы посетители комфортнее себя чувствовали в морозную погоду.
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