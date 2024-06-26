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Спички - не игрушка

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Что в России происходит с городским электротранспортом

Что в России происходит с городским электротранспортом

Общественный транспорт в России ежегодно перевозит более 10 млрд. человек. Для того, чтобы поездки пассажиров становились комфортнее, в стране постоянно идет работа по модернизации подвижного состава с опорой на отечественные разработки.

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