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Риелторы назвали минимальную стоимость квартиры в самом русском городе Испании

Риелторы назвали минимальную стоимость квартиры в самом русском городе Испании

В городе Торревьеха, который носит звание самого русского города в Испании, самая доступная квартира в октябре 2021 года продается за 2,4 млн рублей.

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