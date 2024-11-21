В Госдуме предложили разрешить россиянкам с детьми уходить на удалёнку

В России планируется ввести закон, который позволит женщинам с детьми работать удаленно. Как пишут «Известия», инициатива будет представлена в Госдуму 21 ноября депутатами Александром Аксененко и Сергеем Мироновым.
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