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В Госдуме предложили разрешить россиянкам с детьми уходить на удалёнку

В России планируется ввести закон, который позволит женщинам с детьми работать удаленно. Как пишут «Известия», инициатива будет представлена в Госдуму 21 ноября депутатами Александром Аксененко и Сергеем Мироновым.

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