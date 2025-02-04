Современный Discord взломан для Windows 95 и 98, облегченная версия сохраняет основные функции нетронутыми

К нашему удивлению в редакции и, вероятно, к удивлению многих пользователей Discord, которые почувствовали, что приложение со временем становится все тяжелее и менее производительным, один разработчик успешно перенес Discord с большинством его ключевых функций на Windows 95 и Windows 98 Second Edition.
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